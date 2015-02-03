З бойовиками вдалося домовитися про гуманітарні коридори в районі Дебальцевого та Вуглегірська

Про це повідомив керівник координаційної групи з припинення вогню Петро Каноник, повідомляє Українська правда.

"Домовлено про гуманітарний коридор з Вуглегірська з 9:00 до 17:00. Звідти вивозять мирних жителів. Гуманітарний коридор з Дебальцевого з 14:00 до 17:00 години", - сказав він.

"Ми офіційно подавали заявку на припинення вогню на Дебальцівському плацдармі і готові для проведення евакуації мирного населення з населених з пунктів: Дебальцеве, Вуглегірськ, Світлодарськ, Миронівське забезпечити режим тиші з 10 до 17 за київським часом", - повідомив Каноник.

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"А вони плацдарм весь не прийняли, а лише назвали конкретні райони: Дебальцеве і Вуглегірськ для їхньої сторони. Світлодарськ вони не включили попри те, що траса проходить через нього. Ми хотіли скористатися моментом і вивезти людей з Нікішиного та інших сіл поряд із Дебальцевим", - додав він.

Відповідаючи на питання, чи дотримуються зараз у тих районах режиму "припинення вогню", він сказав: "Наразі поки що в ті райони не стріляють".

Каноник також повідомив, що у вівторок бойовики дадуть змогу силам АТО забрати з Вуглегірська наших загиблих.

Раніше УНІАН повідомляв, що у штабі АТО спростували припущення про котел навколо Дебальцевого.