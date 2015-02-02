У штабі АТО спростували припущення про котел навколо Дебальцевого

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Він сказав, що ситуація в Донецькій та Луганській областях характеризується продовженням активного військового протистояння. "Найбільш складною залишається обстановка навколо міста Дебальцеве. Незаконні збройні формування продовжують штурмувати позиції українських військових поблизу міста Вуглегірськ, селища Санжарівка і Нижнє Лозове Артемівського району Донецької області з метою поступового витіснення підрозділів сил АТО з займаних позицій", - зазначив Лисенко.

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"Місто Дебальцеве не знаходиться в оточенні. Українські військові продовжують утримувати займані позиції. Підрозділи, які надані на допомогу нашим бійцям, які знаходяться в Дебальцевому, контратакують ворога і не дають можливість йому закрити дебальцівський так званий котел", - наголосив Лисенко.

За його словами, ворог за минулу добу здійснив кілька спроб з різних боків атакувати українські позиції в місті. Атаки терористи проводили з напрямку Фащівки, Кіровська, Вуглегірська, Алчевська та Первомайська. "Ситуація моніториться дуже швидко і всі необхідні сили для підтримання наших військових, а також унеможливлення продовження наступу противника розраховуються і здійснюється упереджувальний обстріл", - сказав Лисенко.