У Донецьку бойовики застрелили лікаря - штаб АТО

Морги й лікарні на окупованих терориторіях Донбасу заповнені тілами бойовиків, терористи застрелили лікаря в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Через те, що буквально тиждень йшли бої і неможливо просто перервати бій і порахувати, у нас є дані з кількох джерел, у тому числі і перехоплені радіодані, точно ми сказати не можемо, але це кілька сотень загиблих бойовиків і приблизно стільки ж поранених. У нас є інформація, що морги і лікарні в навколишніх населених пунктах, у тому числі в Донецьку, просто забиті тілами", - зазначив Лисенко.

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За його словами, на підконтрольних бойовикам територіях для лікування поранених терористів не вистачає ліків. "Дуже нервують, і є інформація, що навіть страждають і наші лікарі. Був факт - застрелили одного лікаря в Донецьку за те, що він не зміг надати, на думку бойовиків, належну допомогу ватажку", - сказав Лисенко.