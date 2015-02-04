У Донецьку снаряд влучив у лікарню, є загиблі (фото, відео)

У середу близько 12.00 в Донецьку обстріляли мікрорайон "Текстильник" в Кіровському районі.

В результаті влучення снарядів у лікарню №27 є загиблі та поранені. Щонайменше одна людина загинула, це видно з фотографій, які місцеві жителі завантажуть в інтернет, передає ZN.ua.

При цьому за інформацією "МНС ДНР", на території лікарні загинули не менше 15 осіб. При цьому, в "МВС ДНР" повідомляють мінімум про 5 загиблих.

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У "міській раді" уточнюють кількість жертв. За інформацією сайту мерії, підконтрольній "ДНР", через обстріл пошкоджено високовольтну лінію, через що весь мікрорайон залишився без електроенергії.

Раніше в середу повідомлялося, що в результаті обстрілу Донецька 3 лютого загинуло 3 людей, 8 були поранені.