Сили АТО провели успішну операцію в районі села Рідкодуб - Цеголко
14:27, 06 лютого 2015Війна
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Українські військовослужбовці провели успішну операцію в районі села Рідкодуб Донецької області: на блокпост завезено зброю та вивезено поранених.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.
"Українські військові провели успішну операцію в районі Рідкодуба. У результаті на наш блокпост завезено зброю, боєприпаси та продукти. Вивезено усіх поранених. Про це президентові доповів міністр оборони. За його словами, тривають заходи зі знищення противника довкола Рідкодуба", - сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сили АТО виявили диверсійну групу бойовиків, які під виглядом бійців батальйону "Айдар" обстрілювали житлові райони Авдіївки.
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