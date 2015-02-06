Сили АТО провели успішну операцію в районі села Рідкодуб - Цеголко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"Українські військові провели успішну операцію в районі Рідкодуба. У результаті на наш блокпост завезено зброю, боєприпаси та продукти. Вивезено усіх поранених. Про це президентові доповів міністр оборони. За його словами, тривають заходи зі знищення противника довкола Рідкодуба", - сказано у повідомленні.

Читайте такожЗа минулу добу інтенсивність обстрілів Дебальцеве знизилася - Лисенко

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сили АТО виявили диверсійну групу бойовиків, які під виглядом бійців батальйону "Айдар" обстрілювали житлові райони Авдіївки.