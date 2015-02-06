Бойовики сконцентрували зусилля на луганському напрямку

Про це повідомляє прес-центр АТО. За його даними, протягом дня інтенсивність обстрілів позицій українських військових у зоні АТО дещо зменшилася.

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"Тут (у напрямку Луганська - УНІАН) бойовики 25 раз обстріляли позиції сил АТО. Найбільше від вогневих ударів злочинців, які використовували системи залпового вогню "Град" постраждали населені пункти Новотошковське, Вільхове, Кримське, Щастя", - інформують в АТО.

На дебальцевському напрямку відбулися бойові зіткнення в районі населених пунктів Чорнухине та Міус.

На донецькому напрямку бойовики обстріляли 15 населених пунктів з артилерії і мінометів. На маріупольському напрямку від обстрілу постраждало селище Чермалик.

Всього за день злочинці 61 раз завдали ударів по українських позиціях і мирних населених пунктах.

Як наголошується в повідомленні, у відповідь українська артилерія дала гідну відсіч ворогові. За попередніми даними, знищено більше 20 бойовиків і 7 одиниць техніки.