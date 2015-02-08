Бойовики обстріляли Дебальцеве: загинули 5 осіб, 3 поранені

Сьогодні, 8 лютого, бойовики обстріляли Дебальцеве. В результаті прямих попадань загинули 5 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Обласного управління МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що міліціонери вилучають тіла загиблих з-під завалів.

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"7 лютого бойовики продовжували обстріл прифронтових міст. Вбито трьох мирних жителів. В Авдіївці в районі вулиці Молодіжної вбито жінку. В Красногорівці Мар'їнського району снаряд потрапив у будинок по вулиці Шмідта, загинула жінка. При артобстрілі Гнутово Маріупольської міськради по вулиці Степовій в своєму будинку загинув чоловік", - повідомив Аброськін.

Також, зазначив Аброськін, поранено 3 осіб в Дебальцевому та Авдіївці.