ІС: сили АТО вибили бойовиків з Чорнухиного

09:51, 09 лютого 2015
Війна
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Протягом вихідних українська артилерія (РСЗВ) завдала вогневого удару по бронетехніці бойовиків, яка знаходиться північніше Новоазовська.

REUTERS

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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"В районі північніше Вуглегірська група українських танків завдала вогневого удару по передовому підрозділу супротивника", - зазначив він.

Крім цього, на вихідних підрозділи Збройних сил спільно з батальйоном ім. Іси Мунаєва вибили бойовиків з населеного пункту Чорнухине. "Таким чином, зламана оборона противника в районі населеного пункту Міус-Новогригорівка", - підкреслив Дмитро Тимчук.

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