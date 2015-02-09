ІС: сили АТО вибили бойовиків з Чорнухиного
09:51, 09 лютого 2015Війна
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Протягом вихідних українська артилерія (РСЗВ) завдала вогневого удару по бронетехніці бойовиків, яка знаходиться північніше Новоазовська.
REUTERS
Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.
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"В районі північніше Вуглегірська група українських танків завдала вогневого удару по передовому підрозділу супротивника", - зазначив він.
Крім цього, на вихідних підрозділи Збройних сил спільно з батальйоном ім. Іси Мунаєва вибили бойовиків з населеного пункту Чорнухине. "Таким чином, зламана оборона противника в районі населеного пункту Міус-Новогригорівка", - підкреслив Дмитро Тимчук.
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