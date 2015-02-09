Бойовики сьогодні обстріляли позиції українських військових майже 80 разів

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Найбільш гаряче було на Дебальцівському напрямку. Тут злочинці використовували практично усі види зброї. З градів, артилерії та танків ворог 6 разів наносив удари по Чернухіно, 4 рази по Санжарівці. Також під удари потрапили Попасна, Луганське, Міус", - говориться в повідомленні.

За даними прес-центру, свій основний удар терористи зосередили на самому місті Дебальцеве, завдавши п'ять ударів по місту з артилерії і стільки ж - з ГРАДів.

"Ранком, в районі селища Логвінове, злочинці штурмували наші позиції. Проте і на даний час населений пункт перебуває у зоні вогневого контролю української артилерії", - сказано в повідомленні.

Читайте такожСело Комишне на Луганщині обстріляли «Градами» з території Росії – МоскальТакож стабільне нарощування активності обстрілів бойовиків фіксується на Луганському напрямку - тричі з градів обстріляли селище Кримське, двічі Новотошківку.

Усі вогневі атаки терористів бійці АТО успішно відбили, завдавши противнику численних втрат в живій силі і техніці.

У прес-центрі АТО ще раз заявили, що інформація про атаку російської авіації не відповідає дійсності.