Джерела серед військових розповіли подробиці про авіаудар під Дебальцевим

Заступник командира 1-ї роти 40-го мотопіхотного батальйону ЗСУ по роботі з особовим складом старший лейтенант Ламака повідомив журналісту Юрію Бутусову подробиці авіаудару бойовиків під Дебальцевим.

Бутусов процитував повідомлення військового на своїй сторінці у Facebook.

"Над нами зафіксовано кілька прольотів груп бойових літаків, які спостерігали всі наші бійці в районі Новогригорівки, поблизу Дебальцевого. З ранку ми піддаємося сильним обстрілам, і в момент прольоту літаків по нашим опорним пунктам були нанесені ряд ударів боєприпасами великої потужності, які ми на позиціях розцінили як бомбовий удар", - йдеться у повідомленні.

Ламака пообіцяв, що після припинення обстрілу, він складе рапорт. Він підкреслив, що свідками події є весь особовий склад.

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"Одразу після повідомлення на "Цензор.Нет" командування відновило зв'язок з нашим підрозділом, який був відсутнім 5 діб. Вперше за 5 діб ми отримали ефективну артилерійську підтримку, і здійснюємо коригування вогню по ворожим вогневим точкам, безпосередньо взаємодіємо з артилерією. Кожного, хто вважає, що ми вигадали інформацію про авіаудар, я запрошую до нас під Дебальцеве, на наші опорні пункти, можете перевірити, провести експертизу. Гарантую незабутні враження. Ми ведемо безперервні бої вже третій тиждень, і щодня піддаємося артобстрілам. Так, зараз мені телефонують і кажуть, що я не повинен був нікуди дзвонити, але для мене важлива безпека особового складу, і я відповідаю, щоб мої хлопці виконали завдання з мінімальними втратами", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Цензор.Нет, українських військових у Дебальцевому атакували 4 штурмовики російських ВПС.

У той же час, спікер АТО, полковник Андрій Лисенко в коментарі сайту "Лівий берег" спростував цю інформацію, додавши, що "там зараз нельотна погода".

Також інформацію про застосування Росією бойової авіації під Дебальцевим заперечує і начальник прес-центру АТО Олександр Мотузяник.

"Інформація не відповідає дійсності", - зазначив Мотузяник в коментарі УНІАН.

За його словами, якщо б така інформація відповідала дійсності, то в штабі АТО відразу б повідомили.