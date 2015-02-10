У райони Донецька, Брянки та Первомайська перекидається жива сила і техніка бойовиків

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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"Перекидання здійснюється через Алчевськ і Перевальськ. Зокрема, за добу зафіксовано переміщення 2 конвоїв (близько 20 критих вантажівок з живою силою та боєприпасами) і близько 10 одиниць броньованої техніки (з них 4 танки)", - повідомив Дмитро Тимчук.

За його інформацією, в район Донецька зафіксовано переміщення колони з 26 одиниць бойової техніки (танки - до 10 одиниць, ББМ, вантажні і спеціальні автомобілі). За попередніми даними, в Донецьк перекидається батальйонна тактична група російських військ.