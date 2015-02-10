Британія передала українським військовим допомоги на $1,9 млн

Про це повідомляє сайт Міноборони. Серед переданої допомоги кевларові шоломи, бронежилети, спальні мішки та групові аптечки для бойових машин.

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Велика частина гуманітарної допомоги вже направлена підрозділам, зокрема, бійцям 93-ї бригади.

"У даній ситуації, міжнародна підтримка для України є дуже важливою. Особливо актуальний переданий утеплений одяг для бійців в зоні АТО", - зазначив виконуючий обов'язки заступника міністра оборони з питань євроінтеграції генерал-лейтенант Леонід Голопатюк.

Посол Великобританії в Україні Саймон Сміт запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку і допомогу уряду Великобританії.

Нагадаємо, найближчим часом Великобританія передасть українським Збройним силам 75 тис. т дизельного палива.