Чорнухине і Троїцьке поблизу Дебальцевого повністю заблоковані, евакуювати людей звідти неможливо

Голова селищної ради втік в окупований Алчевськ, «актив» селища – депутати, чиновники – також повтікали, повідомляє прес-служба голови луганської ОДА Геннадія Москаля.

Люди під постійними обстрілами залишилися без жодної допомоги. Протягом минулого тижня уповноважені особи Генштабу вели переговори з бойовиками про надання гуманітарного коридору для вивезення з Чорнухиного мирного населення. Були досягнуті домовленості про відкриття коридору на сьогодні.

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"О 7-й ранку ми виїхали із Сєвєродонецька до Чорнухиного, але доїхали лише до перехрестя на Миронівський (Донецька область), що за 15 км від Дебальцевого", - повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

"Зараз тут стоїть останній блокпост українських силовиків, який контролюється бійцями УМВС у Донецькій області. Далі блокпосту по трасі нікого не пропускають, оскільки с.Логвінове, яке розташоване поруч, заблоковане бронетехнікою й живою силою бойовиків. Автотраса постійно обстрілюється «Градами» та артилерією, поруч горять квартали Світлодарська, який ми обминули по дорозі на Дебальцеве" - сказано в повідомленні Москаля.

Таким чином, повідомляє голова Луганської ОДА, Чорнухине і Троїцьке, які опинилися в театрі бойових дій навколо Дебальцевого, повністю заблоковані. Евакуювати людей звідти можливо лише у бік так званої ЛНР. Зараз селяни, які можуть пересуватися самостійно, пішки залишають Чорнухине і йдуть у бік окупованих територій.

"В січні ми ще привозили в Чорнухине пенсію й просили людей виїжджати в безпечні місця, оскільки ситуація постійно загострювалася. Однак більшість людей виїжджати категорично відмовилася. Зараз ми із транспортом для евакуації чекаємо в Артемівську. Можливо, ситуація зміниться, і людей вдасться вивезти. Про подальший розвиток подій повідомимо додатково", - додає Геннадій Москаль.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донеччині з-під обстрілів бойовиків за добу вивезли 359 мирних жителів.