Снаряди від систем "Торнадо", з яких бойовики обстріляли Краматорськ, лежать посеред вулиць міста (фото)

Бойовики обстріляли штаб АТО в Краматорську з систем реактивного вогню "Торнадо". У той же час в соціальних мережах жителі Краматорська повідомляють про загиблих і поранених

У прес-центрі АТО уточнили, що атака була проведена орієнтовно о 12.30. У свою чергу президент України Петро Порошенко підтвердив, що удар був нанесений по штабу АТО з системи реактивного вогню "Торнадо".

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Президент зазначив, що в даний час є повідомлення про поранених військовослужбовців і значна кількість поранених серед цивільного населення.