Снаряди від систем "Торнадо", з яких бойовики обстріляли Краматорськ, лежать посеред вулиць міста (фото)
14:08, 10 лютого 2015Війна
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В результаті атаки бойовиків є багато загиблих і поранених мирних жителів Краматорська.
Атака була проведена орієнтовно о 12.30 / facebook.com/bigredaktor
Бойовики обстріляли штаб АТО в Краматорську з систем реактивного вогню "Торнадо". У той же час в соціальних мережах жителі Краматорська повідомляють про загиблих і поранених
У прес-центрі АТО уточнили, що атака була проведена орієнтовно о 12.30. У свою чергу президент України Петро Порошенко підтвердив, що удар був нанесений по штабу АТО з системи реактивного вогню "Торнадо".
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Президент зазначив, що в даний час є повідомлення про поранених військовослужбовців і значна кількість поранених серед цивільного населення.
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