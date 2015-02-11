Під Дебальцевим загинув керівник з безпеки на Донецькій залізниці Терновий

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, група офіцерів міліції на чолі з начальником ГУ МВС України у Львівській області Дмитром Загарією і командиром батальйону спецпризначення МВС «Львів» Ігорем Вольським потрапила в засідку.

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З третьої спроби бійці батальйону «Львів» зуміли вивезти з окупованої терористами території важкопоранених полковника Загарію і комбата Вольського. Поранені були евакуйовані із зони АТО.