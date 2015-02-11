Під Дебальцевим загинув керівник з безпеки на Донецькій залізниці Терновий
09:13, 11 лютого 2015Війна
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10 лютого під селом Логвинове Донецької області (верхня частина Дебальцевського виступу) внаслідок вибуху фугасу загинув начальник Управління внутрішньої безпеки на Донецькій залізниці Дмитро Терновий.
Важкопоранених полковника Загарію і комбата Вольського змогли врятувати / gazeta.lviv.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, група офіцерів міліції на чолі з начальником ГУ МВС України у Львівській області Дмитром Загарією і командиром батальйону спецпризначення МВС «Львів» Ігорем Вольським потрапила в засідку.
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З третьої спроби бійці батальйону «Львів» зуміли вивезти з окупованої терористами території важкопоранених полковника Загарію і комбата Вольського. Поранені були евакуйовані із зони АТО.
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