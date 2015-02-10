ЗМІ: Під Дебальцевим на фугасі підірвалися машини з комбатом "Львова" та начальником ГУМВС Львівської області

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив львівський журналіст-криміналіст, редактор газети „Ратуша” Микола Савельєв.

„Люди! Львів‘яни! Маємо велику біду! Сьогодні при спробі прориву на Дебальцеве підірвався автомобіль, в якому був начальник УМВС у Львівській області Дмитро Загарія! Фугас. Потім сєпари пішли в атаку... Як повідомив один з пасажирів, якого викинуло вибухом, один з офіцерів загинув. Як поінформували хлопці з Нацгвардії, після вибухів Дмитро Дмитрович ще був живий і навіть, здається, прислав есемеску. Зараз туди проривається під кулеметним вогнем спецназ. Вони їхали на двох машинах, одна броньована, друга - ні. Дмитро Дмитрович був не в броньованій! Господи! Врятуй цю хорошу людину і усіх, хто з ним поряд!”, - написав Савельєв.

Читайте такожМіноборони про Дебальцево: ситуація складна, але контрольованаВодночас, як інформує львівське видання „Погляд”, сьогодні після обіду біля селища Лагутіно неподалік Дебальцевого загинув комбат батальйону «Львів» Ігор Вольський.

Цю інформацію „Погляду” підтвердив народний депутат, координатор батальйону Національної гвардії імені Кульчицького Андрій Антонищак.

«Два автомобілі, в яких, зокрема перебували Вольський та начальник УМВС у Львівській області Дмитро Загарія перекинулися, після того як один із них підірвався на фугасі. Вольський загинув. Доля решти людей наразі достеменно невідома. В даний момент на порятунок вирушили спецназівці, оскільки від Дмитра Загарії прийшла СМС про допомогу», - повідомив Антонищак.

У Головному управлінні МВС України у Львівській області дану інформацію не спростували, однак її не коментують.