Внаслідок обстрілів бойовиками Попасної і Тошківки загинув мирний житель, четверо поранені

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, за минулу добу контрольована Україною територія Луганської області зазнала 43 обстрілів з різних видів зброї.

Найгарячіші точки - Тошківка, Новотошківка, Щастя, Попасна, Станиця Луганська, Чорнухине.

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Вчора близько 22.00 бойовики із Кіровська здійснили залп із системи «Град» по селищу Тошківка. Снаряди вибухнули на вул. Спортивній та Східній, пошкоджено шість житлових будинків - на чотирьох повністю знесено дахи, на двох побиті фасади. Осколкові поранення дістав місцевий житель, якого госпіталізували до Лисичанська.

Практично не припиняються обстріли Попасної. Бойовики періодично здійснюють спроби увірватися до міста, житлові квартали постійно обстрілюють з артилерії та «Градів». Сьогодні вранці в Попасній загинув один мирний житель і поранені ще троє. Третина міста знеструмлена, 750 абонентів залишаються без газу, один з мікрорайонів уже 10 днів без води.

Незважаючи на постійні обстріли, Попаснянська райдержадміністрація та інші державні структури (міліція, рятувальники, залізнична лікарня, Держказначейство) продовжують роботу.

Силами райдержадміністрації щоденно проводиться евакуація мирних жителів. На сьогодні із 22 тис. жителів Попасної у населеному пункті залишаються близько 3 тисяч.

Раніше УНІАН повідомляв, що за добу сили АТО знищили 87 бойовиків та 42 одиниці техніки.