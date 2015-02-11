За добу сили АТО знищили 87 бойовиків та 42 одиниці техніки

Про це повідомив спікер АТО Анатолій Стельмах. За його словами, тривають активні дії бойовиків на дебальцевському напрямку. "Вночі тричі вівся вогонь по самому місту Дебальцеве. Крім того, постраждали Попасна, Золоте, Луганське. На маріупольському напрямку двічі ворог наносив удари по Павлополю і Новоселівці", - зазначив він.

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Як сказав Анатолій Стельмах, "у відповідь наша артилерія завдала низку влучних ударів, у результаті яких противник зазнав суттєвих втрат. Так, лише впродовж минулої доби знищені 87 бойовиків, а також 42 зразки бойової техніки, серед якої 12 танків, 14 реактивних систем залпового вогню і 16 бойових броньованих машин".