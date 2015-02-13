За добу на Донбасі загинули 11 українських військових, 40 отримали поранення

13:21, 13 лютого 2015
Війна
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Протягом доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули 11 українських військових, 40 отримали поранення.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу в результаті бойових дій ми втратили 11 українських військових, ще 40 отримали поранення", - сказав Лисенко.

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