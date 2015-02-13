Кількість жертв обстрілу в Гірнику зросла до чотирьох, поранено 16 осіб (фото)
Станом на 16.00 унаслідок обстрілу селища Гірник Селидівської міськради загинули чотири людини.
Про це повідомляє сайт Донецької ОДА.
"У стаціонар лікарні доставлені шість поранених, у тому числі одна дитина у важкому стані. Ще десяти людям надана медична допомога без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожТерористи обстріляли Артемівськ з "Граду", загинула 7-річна дитина
Раніше глава ГУМВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що за попередньою інформацією, при обстрілі загинули три жінки.
Як повідомляє місцеве видання girnyk.dn.ua, місто зазнало обстрілу приблизно о 14:10, снаряди впали на територію дитячого садочка "Рябінка".
У мережі з'явилося відео, яке, імовірно, зафіксувало місце влучання снарядів на території дитячого садочка "Рябінка".
Запис містить сцени насильства і не рекомендований до перегляду неповнолітнім та особам зі слабкою психікою