Кількість жертв обстрілу в Гірнику зросла до чотирьох, поранено 16 осіб (фото)

Про це повідомляє сайт Донецької ОДА.

"У стаціонар лікарні доставлені шість поранених, у тому числі одна дитина у важкому стані. Ще десяти людям надана медична допомога без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

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Раніше глава ГУМВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що за попередньою інформацією, при обстрілі загинули три жінки.

Як повідомляє місцеве видання girnyk.dn.ua, місто зазнало обстрілу приблизно о 14:10, снаряди впали на територію дитячого садочка "Рябінка".

У мережі з'явилося відео, яке, імовірно, зафіксувало місце влучання снарядів на території дитячого садочка "Рябінка".

Запис містить сцени насильства і не рекомендований до перегляду неповнолітнім та особам зі слабкою психікою