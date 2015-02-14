Бойовики знищують Дебальцеве, місто горить - МВС
14:23, 14 лютого 2015Війна
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Артобстріли бойовиками житлових будинків не припиняються.
Бойовики обстрілюють мирних жителів / facebook.com/volonterskaya.sotnya
Бойовики знищують місто Дебальцеве.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
"Безперервні артобстріли по житлових будинках і будівлях. Місто горить", - написав він.
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