Бойовики знищують Дебальцеве, місто горить - МВС

14:23, 14 лютого 2015
Війна
4254 0

Артобстріли бойовиками житлових будинків не припиняються.

Боевики обстреливают мирных жителей / facebook.com/volonterskaya.sotnya

Бойовики знищують місто Дебальцеве.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Безперервні артобстріли по житлових будинках і будівлях. Місто горить", - написав він.

Читайте такожУкраїнська артилерія знищила під Широкиним скупчення техніки і живої сили бойовиківТакож бойовики завдали прямого удару з установок "Град" по будівлі міськвідділу міліції, зазначив Аброськін.

Допис by Vyacheslav Abroskin.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter