Бойовики знищують Дебальцеве, місто горить - МВС

Бойовики знищують місто Дебальцеве.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Безперервні артобстріли по житлових будинках і будівлях. Місто горить", - написав він.

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