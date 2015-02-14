Бойовики "ЛНР" заявили про підготовку до припинення вогню

Про це сьогодні заявив голова Ради міністрів" "ЛНР" Геннадій Ципкалов, повідомляють сепаратистські ресурси.

"Луганська Народна Республіка готова виконувати домовленості, підписані в Мінську 12 лютого. Припинити бойові дії по всій лінії фронту з нуля годин за київським часом і з першої години за луганським часом. Відповідний документ - Указ був підписаний сьогодні, і були віддані накази військовим підрозділам Луганської Народної Республіки про припинення вогню і відведення техніки", - заявив бойовик.

Читайте такожЗахарченко заявляє про невизнання Мінських угод, бойовики ведуть безперервний вогонь по Дебальцеве - РНБОРаніше один з ватажків бойовиків "ЛНР" Олександр Карякін заявив про невизнання певної мінськими угодами лінії розмежування.

Про нібито наказ припинити вогонь заявляли і бойовики "ДНР", але одночасно вони сказали, що продовжать обстріл Дебальцевого і також заявили про невизнання лінії розмежування, домовленої в Мінську.