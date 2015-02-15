Прес-центр АТО: бойовики планують провокації для зриву перемир'я

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі, "за оперативною інформацією, незаконні збройні формування в Донецькій і Луганській областях планують провокації проти сил антитерористичної операції з метою дискредитації наших бійців, зриву перемир'я і режиму припинення вогню".

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За даними прес-центру АТО, з 6.00 бойовики ведуть вогонь по опорних пунктах і базових таборах українських сил на дебальцевському напрямку. Бойовики також передислокують свій особовий склад і техніку з-під Горлівки, Вуглегірська, Вергулівки і Зоринська до лінії розмежування.

Як повідомляв УНІАН, з 00.00 15 лютого, згідно з мінським домовленостями, на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню.