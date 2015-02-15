На 5:00 режим перемир'я зберігається, зафіксовано 10 обстрілів позицій АТО - прес-служба Президента

Про це повідомляє голова прес-служби Президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

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"Усього зафіксовано 10 обстрілів позицій українських військових, 6 із них по блокпостах в районі двох населених пунктів: Чорнухіне і Золоте", - сказано в повідомленні.

Поки що зарано робити висновки, однак від виконання Росією домовленостей у Мінську залежить, чи вдасться зупинити війну, зазначає також Цеголко.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією Генштабу, протягом чотирьох годин режиму припинення вогню в зоні АТО в цілому зберігається режим артилерійської тиші. Вогонь бойовиками вівся несистемно, жертв немає.

Нагадаємо, за Мінськими домовленостями від 00:00 15 лютого діє режим припинення вогню. Відповідний наказ дав президент України Петро Порошенко.