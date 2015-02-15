МЗС: Україна відведе озброєння за умови таких самих дій з боку бойовиків

Про це заявив в прямому ефірі BBC посол України з особливих доручень Дмитро Кулеба, передає "ЄвроПравда".

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"Українська сторона підготувалася до відведення важкого озброєння, але ми будемо стежити за тим, як відбувається цей процес з боку сепаратистів. Адже він повинен бути взаємним. Одностороннє відведення (з української сторони) поставить під загрозу безпеку як цивільного населення, так і військових",- розповів дипломат, додавши, що вночі фіксувалися певні випадки порушення режиму припинення вогню з боку проросійських сил, в тому числі - в районі Дебальцевого.

У МЗС очікують, що в цьому районі будуть найбільші проблеми з виконанням мінських домовленостей. "Дебальцеве буде і далі залишатися однією з найбільш гарячих точок. В цілому тут дотримуються перемир'я, але ми очікуємо, що це буде критична точка в питанні забезпечення реального припинення вогню. Звичайно, бойовики будуть намагатися тиснути на Україну",- зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, українська влада не виключає переходу до іншої стратегії в разі системного порушення мінських домовленостей. "Залишається план Б, до якого ми повернемося, якщо Росія і бойовики зірвуть мінські домовленості", - повідомив дипломат.