Порошенко закликав ОБСЄ негайно почати моніторинг припинення вогню у Дебальцевому

Президент України Петро Порошенко закликав представників ОБСЄ негайно вирушити у Дебальцеве і забезпечити ефективний моніторинг припинення вогню з обох сторін.

На цьому він наголосив у своїй заяві з Генерального штабу, яка транслювалася у прямому ефірі.

«По усіх секторах, особливо по дебальцевському плацдарму, ми запросили представників ОБСЄ спеціальної моніторингової місії, яка має забезпечити моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню, представників Спільного центру з контролю координації режиму припинення вогню – негайно вирушити в Дебальцеве, переконатися: дорога розблокована і забезпечити ефективний моніторинг, верифікацію, контроль режиму припинення вогню з обох сторін», - зокрема, сказав Порошенко.

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Також він віддав наказ представнику України у Спільному центрі з контролю координації питань припинення вогню генерал-майору Олександру Розмазніну забезпечити ефективний контроль за режимом припинення вогню у визначених секторах.

Перед цим начальник Генштабу Віктор Муженко доповів президенту, що керівники секторів А, Б, С, М у зоні АТО розпочали виконання наказу щодо припинення вогню.

Нагадаємо, згідно з Мінськими домовленостями від 00:00 15 лютого діє режим припинення вогню. Відповідний наказ дав президент України Петро Порошенко.