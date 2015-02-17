У Широкиному військові взяли одну з двох висот

00:11, 17 лютого 2015
Війна
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Вранці в понеділок в Широкиному до терористів прибуло підкріплення, яке складається з чотирьох танків, шести Камазів і піхоти.

военнослужащие сил АТО / REUTERS

Про це LB.ua розповів комроти, позивний "Стилет".

Бійці 79 бригади, зведеної бригади морської піхоти і батальйону "Донбас" прийняли бій.

За словами "Стилета" в зачистці селищ біля Маріуполя брали участь, в тому числі, військові з морської піхоти і 79-ї бригади, які зараз захищають Широкине.

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Станом на 22.40 українським військовим вдалося зайняти одну з двох висот. Сили АТО повністю контролюють рух на ділянці. Стрілянина в Широкиному поки що затихла. Про втрати даних немає. Відомо лише, що їх немає в морській піхоті.

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