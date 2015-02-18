У районі Дебальцевого йдуть запеклі бої, бойовики перекинули під місто всі резерви - Тимчук

В районі Дебальцевого тривають запеклі бої. Для взяття даного населеного пункту під свій контроль командування російсько-терористичних військ кинуло в бій всі наявні у нього резерви у даному районі.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Наприклад, у Стаханові, де раніше були зосереджені великі формування місцевих бойовиків і російських найманців, а також техніка та озброєння, на ранок 18.02.2015 залишилося всього не більше 300 терористів, 2 машини БМ-21 «Град» (не боєготові) та 1 мінометна батарея - інші сили і засоби перекинуто під Дебальцеве", - йдеться у повідомленні.

Схожа ситуація в Горлівці, звідки всі ресурси також перекинуто під Дебальцеве (зокрема, з району даного населеного пункту в район Калинівки і північніше Вуглегірська перекинуто 11 танків і 5 ББМ).

З Донецька на Єнакієве через Ясинувату пройшло «підкріплення» бойовиків - близько 300 чол., 4 танки, 2 ЗУ-23-2, 3 вантажівки з буксованими гаубицями Д-30, 2 БМП-2, 2 БТР-80 і 4 критих вантажівки. Дані сили були зібрані в двох районах Донецька (Петровському та Куйбишевському) для участі у Дебальцевській операції.