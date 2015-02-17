Військових в районі Дебальцевого спамлять СМСками з закликами здаватися (фото)

Про це повідомляє у своєму Фейсбуці журналістка НВ Анастасія Береза, яка знаходиться в селищі Луганське.

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"Лайф традиційно залишається тут найбільш витривалим зв'язком, саме на нього (і ще трохи на Київстар) військові скопом отримують смс із закликами здатися", - пише Береза.

При цьому журналістка додає, що такі повідомлення викликають у військових тільки сміх, але, "напевно, можуть розхитати і без того виснажені нерви", - зазначає журналістка.

У той же час в коментарях під записом користувачі розповідають про можливий спосіб розсилання таких СМС.

"СМС розсилаються фальшивою базовою станцією, яка знаходиться приблизно в радіусі до 1 км від апарата. Ця станція пеленгує всі включені GSM передавачі в цій зоні (і визначає їх кількість).. а у нас немає засобів радіоелектронної розвідки щоб запеленгувати їх", - пише користувач Роман Омельченко.

За словами Берези, траса до Дебальцевого майже безлюдна і рух на 85% складається з військових машин.

"Снаряди противника перелітають через Луганське, а артилерія армії працює так, що вже в цьому районі гуде земля", - пише Береза.

Як повідомляв УНІАН, у прес-центрі штабу АТО повідомили, що ситуація в Дебальцевому надзвичайно складна, але оточення сил АТО ворогом немає. У той же час в Генштабі заявили, що бойовики штурмують Дебальцеве, під їх контролем вже частина міста, Дебальцеве фактично перебуває в оточенні.