Безпілотник зняв з висоти пташиного польоту зруйновані села під Дебальцевим (відео)

Активісти української аеророзвідки "Армія SOS" протягом п'ятьох днів – з 11 по 15 лютого – знімали за допомогою безпілотника вказані населені пункти, пише ТСН.

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Саме тут останнім часом точилися найзапекліші бої між українськими силовиками та проросійськими бойовиками.

На відео видно масштаби руйнувань мирних населених пунктів під Дебальцевим – пошкоджені та зруйновані житлові будинки, розгромлену військову техніку та випалену землю.