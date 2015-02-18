Безпілотник зняв з висоти пташиного польоту зруйновані села під Дебальцевим (відео)
16:01, 18 лютого 2015Війна
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У мережі опублікували відео Логвинового та Вуглегірська під Дебальцевим після кількох днів бойових дій – снаряди зруйнували житлові будинки, а на вулицях стоїть знищена техніка.
Активісти української аеророзвідки "Армія SOS" протягом п'ятьох днів – з 11 по 15 лютого – знімали за допомогою безпілотника вказані населені пункти, пише ТСН.
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Саме тут останнім часом точилися найзапекліші бої між українськими силовиками та проросійськими бойовиками.
На відео видно масштаби руйнувань мирних населених пунктів під Дебальцевим – пошкоджені та зруйновані житлові будинки, розгромлену військову техніку та випалену землю.
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