СБУ затримала озброєних бойовиків "ДНР", які намагалися проїхати через український блокпост

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Затриманими виявилися, громадяни України, 1977, 1982 та 1983 р. н., які на легковику мали намір зі зброєю потрапити на мирну територію Донецької області.

Під час огляду автомобіля зловмисників співробітники СБУ вилучили приховані засоби враження: автомат Калашникова з набоями та підствольний гранатомет ГП-25.

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Крім зброї, у затриманих було виявлено оформлені на їхні прізвища військові квитки терористичної організації т.зв. "ДНР". Один із бойовиків мав посвідчення "Стрілець ДНР".

Злочинна діяльність ще одного зі зловмисників була оцінена ватажками бандитів значком "За оборону Слов’янська".

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала терориста, який передав українським військовим мед із вибухівкою.