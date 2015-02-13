СБУ затримала терориста, який передав українським військовим мед із вибухівкою

Внаслідок теракту загинув один та було поранено двох військовослужбовців, повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що терористом є місцевий мешканець, 1951 р.н., який підтримує дії бойовиків та виконує їхні завдання. Бійці блокпосту підтвердили, що затриманий СБУ зловмисник і є тим самим «пасічником», який передавав їм свій «гостинець».

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Під час затримання у зловмисника було вилучено ще одну банку з медом, у якій знайдено предмет, схожий на тротилову шашку.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала на Донеччині чоловіка за підозрою у наведенні артилерійського вогню бойовиків на населені пункти.