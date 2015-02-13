СБУ затримала терориста, який передав українським військовим мед із вибухівкою
Служба безпеки України затримала терориста, який передав військовим на українському блокпосту банку меду із вибуховим пристроєм всередині.
Внаслідок теракту загинув один та було поранено двох військовослужбовців, повідомляє прес-служба СБУ.
Співробітники СБУ встановили, що терористом є місцевий мешканець, 1951 р.н., який підтримує дії бойовиків та виконує їхні завдання. Бійці блокпосту підтвердили, що затриманий СБУ зловмисник і є тим самим «пасічником», який передавав їм свій «гостинець».
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Під час затримання у зловмисника було вилучено ще одну банку з медом, у якій знайдено предмет, схожий на тротилову шашку.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала на Донеччині чоловіка за підозрою у наведенні артилерійського вогню бойовиків на населені пункти.