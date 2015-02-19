У штабі АТО поки немає інформації про число військових, які потрапили в полон при виході з Дебальцевого

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів.

“Бойовики відмовляються поки що обмінювати полонених всіх на всіх. Точна кількість, скільки наших військовослужбовців потрапили до рук бойовиків, поки що не відома. Це буде зрозуміло після переговорів з бойовиками”, - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, новими Мінськими домовленостями, досягнутими "нормандською четвіркою" 12 лютого, передбачено обмін та звільнення всіх заручників.

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18 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що російська сторона ставила українським військовослужбовцям в Дебальцевому умови здатися в полон та передати їм всю військову техніку.

Також президент заявив, що наказав розпочати виведення українських підрозділів з Дебальцевого.

За попередніми даними, під час виходу з Дебальцевого загинуло 6 бійців, ще 100 отримали поранення.