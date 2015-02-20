У ЄС не коментують порушення бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі

Про це заявила речник Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Кетрін Рей у відповідь на запитання щодо позиції ЄС у зв'язку з рядом прикладів порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією сепаратистів, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

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Зокрема, Рей вона сказала: "Ми сфокусовані на виконанні Мінських домовленостей. Ми бачили повідомлення і ми бачимо, що ОБСЄ говорить про те, що відбувається. Порушення режиму припинення вогню повинно припинитися, ми продовжуємо слідувати цій лінії і закликаємо до негайного припинення ворожнечі та наполягаємо на трьох пунктах Мінських домовленостей - поважати режим припинення вогню, вивести важке озброєння та надати доступ моніторинговій місії ОБСЄ".

Рей також не змогла відповісти на запитання, де "пролягає червона лінія для ЄС" для того, щоб були застосовані нові санкції, тому що режим припинення вогню не виконується, а сепаратисти йдуть у наступ. "Я не можу говорити про можливі сценарії, ми відслідковуємо ситуацію дуже пильно, обговорюємо її на регулярній основі з групою «нормандського формату». Наша позиція чітка, і ми її повторювали вже декілька разів. На цьому етапі я не можу дати будь-яких нових елементів", - констатувала речник Могеріні.