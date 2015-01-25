На Луганщині тривають бої за трасу Бахмутка, 31-блокпост залишається нічийним

Бойовики завдали ударів по Гірському та Кримському. Техніка ворога працювала з боку Фрунзе та Орехова, повідомляє ТСН.ua.

Військові припускають, що ворог планує відбити 31-й, 29-й і 25-й блокпости, аби вийти до Лисичанська і вдарити з тилу по підрозділах, які базуються у районі Кримського. Блокпост № 31 стоїть порожнім.

Бойовики відійшли приблизно на півкілометра, бо українці влучно обстрілюють територію, котру дуже добре знають. Армія ж туди не заходить, бо все може бути заміновано ворогом. З блокпосту вже кілька днів не вдається забрати загиблого воїна. Бойовики готові віддати тіло лише в обмін на свого полоненого живого солдата.