Під час конфлікту на Донбасі загинули 65 дітей, 127 - поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба під час брифінгу.

"Офіційна статистика сьогодні української влади - це 127 дітей, які отримали поранення в цьому конфлікті. Це саме підтверджено конкретними документами", - зазначив Кулеба.

В той же час він додав, що, за даними ООН, поранення отримали 159 дітей.

"Щодо смертей також дуже важко повідомити точну кількість, але, за нашими підрахунками, це вже більше 65 дітей, які були вбиті", - зазначив він.

З його слів, найчастіше це осколкові поранення, мінно-вибухові травми, вогнепальні поранення.

Читайте такожЗ Донецької області з 28 січня виїхали понад 9 тисяч осібКулеба також підкреслив, що для сотень дітей наслідком конфлікту є втрата батьків, психологічні травми, стреси, недоїдання, недоступність навчання, розірвання сімей і подібне.