Реакція світу на порушення перемир'я буде жорсткою - голова МЗС

Про це Клімкін заявив в ході брифінгу в ніч на 15 лютого, повідомляє Українська правда.

"Якщо друга хвиля "Мінських домовленостей" ... не буде імплементована, я очікую надзвичайно жорстку реакцію всього цивілізованого світу. І я маю на увазі не тільки санкції", - заявив голова МЗС.

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Також Клімкін нагадав, що від 16 лютого набувають чинності нові санкції ЄС щодо Росії.

Причому голова МЗС висловив побоювання щодо можливих провокацій з боку терористів в ході припинення вогню.

"Звичайно, ми можемо очікувати будь-яких провокацій, особливо ... в районі Дебальцевого. Але ми відповідальні люди і будемо дотримуватися взятих на себе зобов'язань і обіцянок", - заявив він.

Нагадаємо, за Мінськими домовленостями від 00:00 15 лютого діє режим припинення вогню. Відповідний наказ дав президент України Петро Порошенко.