В ОБСЄ заявили, що бойовики перешкоджають роботі спостерігачів на Донбасі

Президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ілкка Канерва піддав критиці дії бойовиків на Донбасі, які, на думку організації, не тільки порушують мінські домовленості, але й відмовляються надавати повний безпечний доступ спостерігачам від ОБСЄ на займаній ними території, передає BBC.

"Я також стурбований очевидним небажанням Росії публічно закликати сепаратистів негайно допустити спостерігачів, припинити будь-які порушення перемир'я і відвести всі важкі озброєння, - заявив Канерва, - Міжнародне співтовариство повинно оперативно й переконливо відреагувати на будь-які спроби сепаратистів атакувати місто Маріуполь".

Фінський політик підкреслив, що Росія може зробити набагато більше для врегулювання ситуації на сході України.

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За словами Канерви, неприйняття Росією ідеї про допуск розширеної місії спостерігачів ОБСЄ йде наперекір зусиллям, які докладає міжнародне співтовариство. Відмова з боку Росії від "додаткових очей" на кордоні з Україною дозволяє, як каже голова парламентської асамблеї ОБСЄ, вважати, що бойовики отримують ту підтримку, яка їм необхідна.