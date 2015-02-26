У Харківському гарнізоні відбуваються військові навчання Нацгвардії

Усі без виключення групи проходять підготовку до несення служби на блокпостах в зоні проведення антитерористичної операції, відпрацьовують злагодженість дій у складі відділень з бойовою стрільбою зі штатної зброї та засобів посилення, повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Читайте такожВ університеті Повітряних сил вперше з часів Другої світової відбувся достроковий випуск офіцерів (фото)В процесі занять командири вдосконалюють навички в управлінні вогнем підрозділу, а підлеглий особовий склад набуває практику в рішенні вогневих задач та дій в обстановці наближеної до бойової.

«Такі різнопланові й інтенсивні прикладні комплекси дають змогу за короткий час охопити теоретичний матеріал великого обсягу та відпрацювати на практиці всі засвоєні знання, і саме такий підхід є результативним у навчанні військовослужбовців», – наголосив керівник навчань підполковник Михайло Якобчук.