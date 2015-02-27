Найбільше порушень тиші зафіксовано на Донецькому напрямку

Про це повідомляє прес-центр АТО в Фейсбук.

«Вже декілька діб поспіль у зоні АТО відзначається суттєве зменшення противником обстрілів українських позицій. В той же час, протягом сьогоднішнього дня терористи зосередили вогневі удари на Донецькому напрямку", -йдеться в повідомленні.

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Під мінометний вогонь тричі потрапили селища Піски і Березове, один раз - Красногорівка. Зі стрілецької зброї бандформування обстріляли Опитне. Крім того, близько 14-ї поблизу Опитного відбулось бойове зіткнення українських сил з противником. Втрат серед наших військових немає, наголосили в прес-центрі.

В районі Дебальцевого зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військ в Майорську.

На Луганському та Маріупольському напрямках обстрілів не зафіксовано.

За оперативними даними, позиції українських військ обстрілюють нікому не підконтрольні бандформування.