В АТО повідомили про відведення "Ураганів" і чекають від бойовиків дзеркальних кроків

Зокрема сьогодні, 6 березня, з бойових позицій по усій лінії зіткнення до місць зосередження були передислоковані реактивні системи залпового вогню 9К57 «Ураган», повідомляє прес-центр АТО.

Артилерія перебуває в готовності до завантаження на залізничні платформи і транспортування на визначені позиції.

Читайте такожБойовики накопичують важке озброєння і боєприпаси відразу на декількох ділянках зони АТОПід час попередніх етапів на відстань не менше ніж 25 кілометрів від лінії розмежування були відведені 100-мм протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра», 152-мм самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація», реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».

"Українська сторона демонструє свою готовність до вирішення конфлікту беззбройним шляхом та повернення до мирного життя. Підрозділи сил АТО очікують від противника дзеркальних кроків щодо деескалації ситуації в Донбасі!, - йдеться у повідомленні.