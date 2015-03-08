За минулу добу загинув один військовослужбовець, трьох поранено (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок провокативних обстрілів загинув один військовослужбовець і троє отримали поранення", - сказав Лисенко.

За його словами, упродовж доби уздовж всієї лінії розмежування в цілому спостерігається виконання бойовиками Мінських домовленостей - кількість обстрілів значно зменшилося. Водночас відзначається активна підготовка бойовиків - накопичення техніки і ресурсів.

Читайте такожВ зоні АТО активізувалися снайперські групи бойовиківТакож Лисенко повідомив, що за минулу добу в зоні АТО спостерігалися польоти 18 безпілотників-розвідувальників противника на Луганському, Донецькому, Артемівському, Краматорському та Маріупольському напрямках. На останньому, зокрема, прикордонники зафіксували вісім польотів безпілотників.