За минулу добу загинув один військовослужбовець, трьох поранено (карта АТО)
За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, 3 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок провокативних обстрілів загинув один військовослужбовець і троє отримали поранення", - сказав Лисенко.
За його словами, упродовж доби уздовж всієї лінії розмежування в цілому спостерігається виконання бойовиками Мінських домовленостей - кількість обстрілів значно зменшилося. Водночас відзначається активна підготовка бойовиків - накопичення техніки і ресурсів.
Читайте такожВ зоні АТО активізувалися снайперські групи бойовиківТакож Лисенко повідомив, що за минулу добу в зоні АТО спостерігалися польоти 18 безпілотників-розвідувальників противника на Луганському, Донецькому, Артемівському, Краматорському та Маріупольському напрямках. На останньому, зокрема, прикордонники зафіксували вісім польотів безпілотників.