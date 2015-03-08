Мочанов: в районі Пісок між бойовиками і силами АТО зав'язався бій

19:59, 08 березня 2015
Війна
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В районі селища Піски Донецької області зав'язався бій між українськими військовими та проросійськими бойовиками.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив волонтер Олексій Мочанов, який зараз перебуває в зоні АТО.

Читайте такожВ зоні АТО активізувалися снайперські групи бойовиків"Піски. Перемир'я. Не дуже добре чутно розриви і стрілянину-тріскотню, йде бій", - коментує він опубліковане відео.

За словами Олексія Мочанова, групи бойовиків без перепочинку намагаються зачепитися за селище і околиці.

"Наші огризаються і не дають", - зазначив волонтер.

Post by Alex Mochanov.
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