Бойовики накопичують зброю уздовж лінії розмежування і активізували розвідку

Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко."Спостерігається активізація розвідувально-диверсійних груп бойовиків, зокрема, на Донецькому та Луганському напрямках. Також активізувалася повітряна розвідка бойовиків. За добу українські військові зафіксували проліт дев'яти ворожих безпілотних літальних апаратів", - повідомив Андрій Лисенко.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загиблих українських військових немає, четверо отримали пораненняКрім цього він повідомив, що "8 березня проросійські терористичні угруповання обстріляли позиції сил антитерористичної операції 40 разів. Найбільш неспокійною обстановка залишається на Маріупольському, Донецькому і Артемівському напрямках".

За його словами, Росія і підконтрольні їй угруповання бойовиків не допускають представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для контролю за процесом відведення важкого озброєння в зоні АТО. "Таким чином, незаконні збройні формування можуть і надалі проводити бойові маневри, готуючись до нових зіткнень", - повідомив Андрій Лисенко.