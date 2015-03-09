Бойовики почали штурм сил АТО в Широкиному, військові утримують позиції - штаб оборони Маріуполя

Проросійські бойовики з 9.30 штурмують сили антитерористичної операції в Широкиному Донецької області, повідомляє організація "Оборона Маріуполя" на своїй сторінці у Facebook.

"З 9.30 супротивник почав штурмові дії щодо сил АТО, які дислокуються в Широкиному. Зіткнення тривають до цього часу. За останніми даними, українські позиції утримуються. Супротивником застосовуються міномети і стрілецька зброя", - йдеться у повідомленні.

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Як відзначили представники організації, ситуація контролюється, для Маріуполя небезпеки немає.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру АТО, за ніч бойовики 16 разів обстріляли позиції українських силовиків.