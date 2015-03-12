Бойовики "ЛНР" заявляють про рішення припинити мовлення українських телеканалів

Терористична організація "ЛНР" заявляє, що з сьогоднішнього дня припинить мовлення на підконтрольній їй території 23 українських телеканалів і російського "Дощу".

Як йдеться в повідомленні "ЛНР", будуть відключені: 1+1 ; 2+2; 112 Україна; Канал 24; 5 канал; Еспресо ТБ; ICTV; Індиго ТБ; Інтер; News One; Новий канал; НТН; Рада; СТБ; Телеканал 100; ТЕТ; Тоніс; ТВІ; ТРК "Україна"; Уніан ТБ; UBR; УТР; Перший національний та телеканал "Дощ" (Росія). Читайте такожДо списку відсторонених від акредитації в Україні потрапили більше 100 російських ЗМІ Самопроголошена влада терористичної організації зобов'язала операторів зв'язку, які здійснюють трансляцію (ретрансляцію) телеканалів, "вжити заходів щодо вилучення даних телеканалів з сітки мовлення".

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