Голова місії ОБСЄ закликав надати спостерігачам доступ до всієї території Донбасу

Голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Ертугуль Апакан закликає забезпечити повний і безпечний доступ спостерігачам до всієї території Донбасу.

Він також привітав продовження мандату СММ ОБСЄ.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це говориться у заяві Апакана.

«З початку заснування Спеціальної моніторингової місії ми пройшли тривалий шлях і багато чого досягли, дуже часто у важких умовах. Продовження мандату місії означає, що ми продовжуватимемо ефективно реагувати на ситуацію», – йдеться у заяві Апакана.

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12 березня постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії організації в Україні до 21 березня 2016 року.

21 березня 2014 року ОБСЄ ухвалила рішення про направлення в Україну Спеціальної моніторингової місії міжнародних спостерігачів.

Місія покликана сприяти зниженню напруженості й затвердженню миру, стабільності та безпеки. Спостерігачі, зокрема, збирають інформацію й доповідають про ситуацію із безпекою на сході України.

Необмежений доступ спостерігачів ЄБСЄ до всієї території Донбасу, є одним з пунктів Мінських домовленостей. Але представники СММ ОБСЄ неодноразово заявляли, що бойовики відмовляють їм у такому доступі.