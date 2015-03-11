Україна не давала згоди на в'їзд чергових російських "гумконвоїв" 4 та 7 березня

Україна не давала згоди на переміщення в Україну так званих «гуманітарних конвоїв» Росії 4 і 7 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

Читайте такожРосія відправить на Донбас черговий "гумконвой" 19 березня

“Не зважаючи на неодноразові офіційні застереження української сторони, Росія продовжує практику незаконного переміщення в Україну так званих “гуманітарних конвоїв”. Чергові такі вантажі було переміщено в Україну 4 і 7 березня. Україна не надала офіційної згоди на це, оскільки переміщення вантажу відбувалося з порушенням законодавства нашої держави, всупереч усталеній міжнародній практиці а також умовам і модальностям, узгодженим раніше між представниками України, Росії та міжнародного комітету Червоного Хреста”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що в чергове було перевезено значні обсяги вантажу негуманітарного характеру, а саме паливно-мастильних матеріалів. Перебийніс зазначив, що відсутність законних підстав унеможливили здійснення представниками прикордонних та митних органів України передбачених українським законодавством обов'язкових контрольних процедур оформлення “гуманітарного вантажу” у російських пунктах пропуску.

Перебийніс наголосив, що такі дії Росії ставлять під сумнів гуманітарний характер цих вантажів, особливо з урахуванням того, що ввозяться вони через ділянки Державного кордону України до окремих районів Донецької та Луганської областей, які тимчасово контролюються незаконними збройними формуваннями. “МЗС України дипломатичними нотами заявило категоричний протест у зв'язку із згаданими порушеннями Росією державного суверенітету України”, - сказав Перебийніс.

Читайте також«Гумконвої» РФ продовжують порушувати міжнародне та українське законодавство

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє до зони бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.