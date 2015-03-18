У Донецьку пролунав потужний вибух - ЗМІ

Про це повідомляє 62.ua з посиланням на користувачів соцмереж.

Як зазначають у виданні, по звуку не схоже, що цей снаряд прилетів з боку. Швидше за все, вибухнув невідомий пристрій, який перебував у місті.

Крім цього, згідно з повідомленням, вибух було чути і в Макіївці.

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За словами місцевих жителів, вибух стався в мікрорайоні Текстильник, біля Петрівського мосту. Стверджують, що пошкоджена багатоповерхівка і загорілися дачі.

Крім цього, донеччани пишуть, що на пл. Бакинських комісарів відбувається якийсь рух бойовиків.

#Донецк ФБ: на Бакинских очень много вооруженных людей. С разными видами оружия... и вверх по Богдана до моста. стоят везде. 10:39 — Оккупанты - домой! (@Serzzze) 18 Березень 2015