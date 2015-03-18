У Донецьку пролунав потужний вибух - ЗМІ
У Донецьку в середу, 18 березня, близько 11.00 мешканці багатьох районів міста чули сильний вибух невідомого походження.
Про це повідомляє 62.ua з посиланням на користувачів соцмереж.
Як зазначають у виданні, по звуку не схоже, що цей снаряд прилетів з боку. Швидше за все, вибухнув невідомий пристрій, який перебував у місті.
Крім цього, згідно з повідомленням, вибух було чути і в Макіївці.
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За словами місцевих жителів, вибух стався в мікрорайоні Текстильник, біля Петрівського мосту. Стверджують, що пошкоджена багатоповерхівка і загорілися дачі.
Только что. Островского 49, попадание в дом. Рядом горят дачи. #Текстильщик#Донецкpic.twitter.com/v1pGn8f53D
— Darpor_ (@Darpor_) 18 Березень 2015
Крім цього, донеччани пишуть, що на пл. Бакинських комісарів відбувається якийсь рух бойовиків.
#Донецк ФБ: на Бакинских очень много вооруженных людей. С разными видами оружия... и вверх по Богдана до моста. стоят везде. 10:39
— Оккупанты - домой! (@Serzzze) 18 Березень 2015
VK:"Петровка.ребята на гусеницах в сторону трудяги. Текстиль охренел от звука взрыва.Развилка 4 урала в сторону кировки" #Донецк#война
— Файна Донеччанка (@Ykraino4_ka) 18 Березень 2015