У Донецьку пролунав потужний вибух - ЗМІ

11:50, 18 березня 2015
Війна
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У Донецьку в середу, 18 березня, близько 11.00 мешканці багатьох районів міста чули сильний вибух невідомого походження.

REUTERS

Про це повідомляє 62.ua з посиланням на користувачів соцмереж.

Як зазначають у виданні, по звуку не схоже, що цей снаряд прилетів з боку. Швидше за все, вибухнув невідомий пристрій, який перебував у місті.

Крім цього, згідно з повідомленням, вибух було чути і в Макіївці.

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За словами місцевих жителів, вибух стався в мікрорайоні Текстильник, біля Петрівського мосту. Стверджують, що пошкоджена багатоповерхівка і загорілися дачі.

Крім цього, донеччани пишуть, що на пл. Бакинських комісарів відбувається якийсь рух бойовиків.

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