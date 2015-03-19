Житель Новоазовська подякував росіянам за перспективу голоду

Про це повідомляє 0629 з посиланням на відеозапис виступу.

Літній новоазовец, звертаючись до "шановному Олегу Валерійовичу" повідомив, що "ДНР" на народну республіку "не тягне". Захарченко, за його словами, призначає людей, які не подобаються місцевим жителям, думка народу нікого не цікавить.

"Ми хочемо брати Маріуполь, треба брати, але дай бог, щоб не взяли - він буде голодним, як ми зараз", - заявив новоазовец.

При цьому чоловік сказав, що регулярно їздить за пенсією Маріуполь, отже, бачить, що на українській території не голодують.

Читайте такожУ містах так званої "ЛНР" фіксують випадки голоду - штаб АТОІ все ж, незважаючи на війну і всі труднощі, новоазовець дякує росіян. "Спасибі росіянам, братам нашим, але ситуація настільки важка, що ми на грані голоду", - заявляє пенсіонер.

Також в його промові прозвучала дискримінація за географічною ознакою - він звинуватив жителів "західної України", які у третьому чи четвертому поколінні живуть в Новоазовську, у "фашизмі"

Тиждень тому ватажок бойовиків "ДНР" Захарченко призначив Моргуна головою Новоазовської райдержадміністрації. Деякі колишні керівники Новоазовська арештовані.